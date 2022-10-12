عمل خانيونس تبدأ حملتها على معاصر الزيتون في المحافظة

خانيونس- الرأي



بدأ قسم التفتيش وحماية العمل في مديرية عمل محافظة خانيونس اليوم الأربعاء 12/10/2022م، بحملته التفتيشية على معاصر الزيتون في المحافظة.

تأتي الحملة بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الحكومية المشتركة التي تضم وزارة العمل ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد (مباحث التموين)، ووزارة الصحة.

وتهدف الزيارات للتأكد من استيفاء معاصر الزيتون لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتقديم الاصحاحات المهنية المطلوبة لضمان الوصول الي موسم عصر زيتون ذو جودة وكفاءة عالية.

كما تمت متابعة عمل معاصر الزيتون وضمان عملها وتشغيلها وفقاً للشروط الفنية والصحية من أجل الوصول الي بيئة عمل آمنة ولائقة للعمال والعاملين في المعاصر.