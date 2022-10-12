مركز المعلومات العدلي يعقد أولى اجتماعاته في وزارة العدل

غزة- الرأي

عقد مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل أولى اجتماعاته بحضور ممثلي قطاع العدالة المختلفة، وترأست وحدة تطوير الأداء المؤسسي في الوزارة هذا الاجتماع، والتي تُشرف على أعمال ومهام هذا المركز.

وأكد مدير عام تطوير الأداء المؤسسي محمد الشنطي بأن هذا المركز هو من أولويات العمل لدى وكيل الوزارة المستشار أ. أحمد الحتة، ويُعطيه اهتمام كبير لتحقيق أهدافه، حيث يهدف المركز إلى رصد العمليات في مؤسسات قطاع العدالة، ومتابعة تقييم الأداء وقياس مؤشرات الأداء بشكل دوري، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية عن واقع العدالة والذي سيساهم في رسم السياسات العامة ودعم اتخاذ القرارات والمساعدة في حل أي معيقات أو إشكاليات في هذا القطاع المهم.

وشدد الشنطي على ضرورة توظيف التحول الرقمي في عمل المركز بحيث يتم إصدار المؤشرات والتقارير بشكل محوسب وذلك وفق السياسة الحكومية لتعزيز عمل الحكومة الإلكترونية.

وخلص المركز في اجتماعه الأول إلى ضرورة وصياغة آليات وإجراءات عمل تتعلق بمهام المركز بالإضافة إلى تكليف لجنة داخلية لمتابعة إعداد مؤشرات أداء بالتنسيق مع ممثلي قطاع العدالة في المركز.

ويضم المركز في عضويته كلاً من النيابة العامة ومثّلها أ. خالد السقا، وأ. دينا سمارة عن المجلس الأعلى للقضاء وأ. دياب التتر ممثلاُ عن وزارة الداخلية، وعن وزارة العدل أ. علي علي، م. أحمد حمدية وم. محمد طلعت مشتهى وأ. ريهام هللو.