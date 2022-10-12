أوقاف غزة تنفذ دورة في القاعدة الذهبية وأخرى في آداب الصناعة

غزة- الرأي

نفذ قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف غزة دورتين في "القاعدة الذهبية وآداب الصناعة" استهدفت طلبة مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة للأوقاف، في مسجد المعتصم بالله في المحافظة، بحضور مدير المديرية م. محمد أبو سعدة ورئيس قسم التحفيظ أ. محمد سكيك.

بدوره أوضح أبو سعدة، أن تنفيذ الدورات يأتي في إطار الخطة التدريبية لطلاب مراكز التحفيظ للارتقاء بهم والمحافظة على مستواهم الديني والثقافي على حد سواء، مشيراً إلى أن التحفيظ بالأوقاف يشهد قفزة نوعية في الحفظ والتلاوة والتفسير.

وفي سياق آخر، تفقد أبو سعدة عدداً من مراكز التحفيظ بالمحافظة، وذلك للاطلاع على سير العمل والاستماع إلى تلاوات الطلبة، داعياً إلى ضرورة المراجعة اليومية لكل محفظ، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي يبذلها العاملون في مجال التحفيظ وتثبيت الحفظ للطلبة.