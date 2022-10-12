تعليم رفح تختتم أسبوع المكتبات المدرسية

رفح- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم برفح أسبوع المكتبات المدرسية بمعرضٍ وحفلٍ ختامي كبير بحضور مدير عام التقنيات التربوية م. مازن الخطيب، ومدير التربية والتعليم أ. أشرف عابدين، ورئيس قسم المكتبات المدرسية أ. عبد الخالق الفرا، ورئيس قسم المكتبة الإلكترونية أ. فرج السرحي، ورئيس قسم التقنيات التربوية د. مجدي برهوم، ومشرفة المكتبات المدرسية أ. آمنة عياش، والعديد من رؤساء الأقسام ومديري و مديرات المدارس ومديرتي مدرستي شهداء رفح، والمعلمين وأمناء المكتبات وثلة من الأدباء والكُتاب وشخصيات المجتمع المحلي.

وفي كلمته وجه م. الخطيب جزيل شكره لمديرية رفح على فعالياتها المتميزة على صعيد الأنشطة العلمية أو الثقافية أو الرياضية، كما شكرهم على اللفتة الجميلة وتهنئته بمنصبه الجديد كمدير عام التقنيات التربوية.

بدوره أعرب أ. عابدين عن رضاه التام وإعجابه بفعاليات المدارس التي شاهدها خلال جولته، والتي أبرزت مواهب الطلبة المميزة من الصفوف الأساسية والثانوية " بنين وبنات " ووجه الشكر الجزيل لقسم التقنيات التربوية، مضيفاً أن مديرية رفح تولي اهتماماً خاصاً وعظيماً لكل فعاليات تتعلق بالقراءة التي هي غذاء العقل والروح.

ومن جانبه قال برهوم أن نجوم هذه الفعاليات هم أمناء المكتبات الذين يستحقون منا كل ثناء وتكريم على جهدهم العظيم داخل الحرم المدرسي، الذين جعلوا من المكتبات بيوت من نور تصقل الطالب وتصنع له شخصية مميزة.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والثقافية والوطنية من مختلف المدارس، كذلك تكريم جميع أمناء المكتبات.