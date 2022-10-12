الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الخميس

غزة- الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة، والسابعة، والثامنة حتى الرقم (100) من كشف رقم (2022/34).

والحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/39).

ودعت الهيئة المواطنين التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشدده على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه والعمل على إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت الى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، واحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.