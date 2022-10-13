وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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13 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:26
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الخميس:
مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين
08:12هنية: نقدّر مبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني
08:29ليفربول يسحق رينجرز 7-1 بهاتريك تاريخي لصلاح
08:08الاحتلال يعتقل 25 مواطنًا غالبيتهم من القدس
08:26آبل تطلق تحديثاً لأنظمة حواسبها المحمولة قريباً
08:31انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار
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