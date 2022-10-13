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آبل تطلق تحديثاً لأنظمة حواسبها المحمولة قريباً

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:26

آبل تطلق تحديثا لأنظمة حواسبها المحمولة قريبا
آبل تطلق تحديثا لأنظمة حواسبها المحمولة قريبا

أعلنت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة آبل قد تطلق تحديثا جديدا لأنظمة حواسب iPad قريبا.

ومن جهته أشار الصحفي والمحلل الشهير، مارك غورمان إلى "أن آبل عادة ما تعلن عن تحديث أنظمة iPadOS مع كل تحديث جديد لأنظمة هواتف آيفون، لكنها هذه المرة غيّرت استراتيجيتها، ومن المفترض أن تعلن عن iPadOS 16.1 قبل نهاية أكتوبر الجاري، وستوفره مباشرة للمستخدمين".

وتبعا لأحدث التسريبات فإن iPadOS 16.1 سيحمل معه العديد من التصحيحات البرمجية التي ستعالج مشكلات كان يعاني منها بعض مستخدمي iPad، كما سيحمل واجهات استخدام جديدة، ورموزا تعبيرية أكثر تنوعا.

ويتوقع المحللون أن آبل ستكشف مع تحديثها الجديد عن مجموعة من الأجهزة المحمولة الحديثة والتي تتضمن حواسب لوحية مثل  iPad Pro، وحواسب MacBook Pro الجديدة أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل أعلنت مؤخرا إصدار iOS 16.0.3 لهواتفها، وهو الذي عالج العديد من المشكلات وخصوصا مشكلات الكاميرات في تلك الهواتف، وتحسنت معه ميزات تطبيقات البريد والمراسلة.

المصدر: فيستي

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