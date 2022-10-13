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ليفربول يسحق رينجرز 7-1 بهاتريك تاريخي لصلاح

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:29

ليفربول يسحق رينجرز 7-1 بهاتريك تاريخي لصلاح
ليفربول يسحق رينجرز 7-1 بهاتريك تاريخي لصلاح

 قسا ليفربول الإنكليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، على مضيفه رينجرز الاسكتلندي عندما تغلب عليه 7-1 بينها هاتريك تاريخي لمهاجمه الدولي المصري محمد صلاح الأربعاء في غلاسكو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ودخل صلاح بديلا في الدقيقة 68، وسجل ثلاثيته في الدقائق 75 و80 و81 أي في مدى ست دقائق و12 ثانية وهو الأسرع في تاريخ المسابقة حسب “أوبتا” للإحصائيات.

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو ثنائية في الدقيقتين 24 و55، فيما سجل الهدفين الآخرين الأوروغوياني داروين نونييس (66) وهارفي إيليوت (87).

(أ ف ب)

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