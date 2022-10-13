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"مستشفى الاقصى" تنجز نظام محوسب متكامل لكافة الخدمات المقدمة

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:07

مستشفى شهداء الاقصى تنجز نظام محوسب متكامل لكافة الخدمات المقدمة
مستشفى شهداء الاقصى تنجز نظام محوسب متكامل لكافة الخدمات المقدمة

غزة- الرأي

قال وكيل وزارة الصحة المساعد المهندس أسامة قاسم، أن مستشفى شهداء الاقصى يعتبر نموذج مهم ضمن عناوين حوسبة الأنظمة وبرامج العمل في وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية ظهر امس الأربعاء للمستشفى يرافقه مدير عام الحاسوب والشبكات م. علاء الشرفا، وكان في استقباله مجلس ادارة المستشفى برئاسة د. اياد ابو زاهر.
وأضاف:" أن المتابع لما يتم تطبيقه من أنظمة محوسبة داخل المستشفى يعطي انطباع بمدى الخطوات التي قطعت نحو انجاز نظام متكامل لكافة الخدمات المقدمة وهو هدف تسعى وزارة الصحة الى انجازه في إطار سعيها الى تحسين وتجويد الرعاية الصحية في كافة مرافقها.
وأثنى على تقدمه مستشفى الاقصى من جهود طموحة على طريق تطوير الخدمة والبنى التحتية في مرافق المستشفى وتنمية قدرات الكادر البشري وهو ما يبشر بمرحلة جديدة من الانجاز الطبي.
الى ذلك، اعتبر د. أبو زاهر هذه الزيارة جزء من الدعم اللامحدود الذي توليه وزارة الصحة ممثلة بعطوفة وكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش، حيث استعرض شرحا تفصيليا لما شهده المستشفى من أعمال تطويرية وتحسين بيئة العمل والارتقاء بنوعية الخدمة وبما يلبي طموح أهلنا في المحافظة الوسطى.

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