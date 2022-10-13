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تعليم غرب غزة تنفذ مسابقة الخطابة لطالبات مدارس البنات

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:23

تعليم غرب غزة تنفذ مسابقة الخطابة لطالبات مدارس البنات
تعليم غرب غزة تنفذ مسابقة الخطابة لطالبات مدارس البنات

غزة- الرأي
 نفذت مديرية التربية والتعليم غرب غزة مسابقة الخطابة لطالبات مدارس البنات التابعة للمديرية، والتي أقيمت ضمن خطة قسم الأنشطة التربوية لهذا العام في مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة، بحضور د.جمال الفليت مدير الدائرة الفنية، ورئيس قسم العلاقات العامة أ.تامر النمرة، ود.رامي فارس، وأ.مجدي الخطيب العلاقات العامة والتعاون الدولي.


وأشار د جمال الفليت إلى أن مديرية تعليم غرب غزة تولي اهتماماً كبيراً لكافة الأنشطة التي من شأنها كشف المواهب الأدبية لطلبتنا وتحافظ على هويتنا.


وقد أشرف على تحكيم المسابقة د.ماجد الرنتيسي مشرف مبحث التربية الإسلامية، وأ.خليل نصار مشرف اللغة العربية، وأ.سندس جهاد ممثل عن رابطة الكتاب والأدباء، وكانت المسابقة بإشراف ومتابعة أ.محمد كباجة مُسير قسم الأنشطة التربوية، الذي بدوره شكر جميع المدارس المشاركة في المسابقة، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته بوجود هذا الكم الهائل من الطالبات وهذا يدل على ان هناك معلمين يبذلون جهداً كبيراً من أجل الارتقاء بمستوى طلبة المديرية.

311571105_3057783101179859_6083170386543206041_n تعليم غرب غزة تنفذ مسابقة الخطابة لطالبات مدارس البنات 311300373_3057783064513196_3917611932138807367_n 311230114_3057783031179866_6957895287556879409_n 311589818_3057783131179856_8588180843534995110_n
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