وكالة الرأي الفلسطينية إسبانيا.. إجراء أول عملية زرع أمعاء في العالم وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ خطة التفتيش والرقابة على موازين الأسواق الشعبية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر تعزيز قواته على إثر التوترات في القدس وكالة الرأي الفلسطينية من العسل إلى الزيوت العطرية.. العلاجات المنزلية للسعات النحل وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تنفذ مسابقة الخطابة لطالبات مدارس البنات وكالة الرأي الفلسطينية "مستشفى الاقصى" تنجز نظام محوسب متكامل لكافة الخدمات المقدمة وكالة الرأي الفلسطينية 50 معتقلاً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس
أخبار » عجائب وطرائف

إسبانيا.. إجراء أول عملية زرع أمعاء في العالم

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:45

إسبانيا.. إجراء أول عملية زرع أمعاء في العالم
إسبانيا.. إجراء أول عملية زرع أمعاء في العالم

أعلنت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن خبراء مستشفى لا باز الجامعية في مدريد، أجروا أول عملية ناجحة في العالم لزرع أمعاء شخص متوف في جسم مريض.

ووفقا لمعلومات الإذاعة، زرعت الأمعاء في جسم طفلة عمرها 13 شهرا، تعاني من قصور في الأمعاء، الذي شخص بعد شهر من ولادتها.

وتشير الإذاعة، إلى أنه بعد إجراء هذه العملية ونجاحها، أصبحت هذه المستشفى المؤسسة الطبية الوحيدة في إسبانيا المرخص لها بإجراء جميع أنواع عمليات زرع الأعضاء للأطفال.

وتجدر الإشارة، إلى أنه بالنظر إلى خصائص الأمعاء، لم يسبق استخدام أمعاء شخص متوف في عمليات الزرع.
وتشير الإذاعة، إلى أن الطفلة غادرت المستشفى وهي بحالة صحية جيدة.

المصدر: tass

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟