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إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق بغاز الاحتلال وسط القطاع

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:50

مشاهد من مدرسة قيسارية
مشاهد من مدرسة قيسارية

وسط القطاع - الرأي

أصيب، صباح اليوم الخميس، عشرات الطلبة من الأطفال بحالات اختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز مسيلة للدموع على مناطق شرق جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، بإصابة عشرات الطلبة من مدرسة قيسارية الأساسية بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز، وجرى نقلهم للمراكز الصحية لتلقي العلاج.  

واستنكرت الوزارة، الاعتداء الهمجي الآثم على الطلبة الذي يتطلب تدخل المجتمع الدولي للجم الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته واعتداءاته المتكررة على شعبنا الفلسطيني بشكل عام والمؤسسة التعليمية على وجه الخصوص.

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