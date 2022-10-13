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ضمن حملة أكتوبر الوردي

"الصحة" تنفذ فعاليات توعوية للحد من انتشار سرطان الثدي

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:50

غزة - الرأي

نفذت دائرة التثقيف والتعزيز الصحي بوزارة الصحة ضمن سلسلة فعاليات وبرامج أكتوبر الوردي برنامجا ترفيهيا توعويا للسيدات المريضات والناجيات من سرطان الثدي في إطار الدعم النفسي المقدم لهن، وذلك بالتعاون مع جمعية نحو الامل والسلام الخيرية.

وتم خلال اللقاء توعية السيدات بضرورة الفحص الذاتي والتصوير على جهاز الماموجرام للحد من انتشار المرض وخفض معدل الوفيات.

وفي ذات السياق، نفذت الاخصائية ايمان شقورة من دائرة التثقيف وتعزيز الصحة نشاطا توعويا استهدفت خلاله عشرات من الموظفات بوزارة التربية والتعليم، وتم توعيتهن عن أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي والاعراض وعوامل الخطورة واهمية الفحص الذاتي وتصوير جهاز الماموجرام للسيدات فوق سن الاربعين، بهدف توعيتهن بتعزيز الكشف والفحص للحد من انتشار سرطان الثدي.

الصحة تنفذ فعاليات توعوية للحد من انتشار سرطان الثدي 310660456_5939997169366438_1208094826724865021_n 310477066_5939996992699789_682844469699829816_n
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