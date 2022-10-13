"الصحة" تنفذ فعاليات توعوية للحد من انتشار سرطان الثدي

غزة - الرأي

نفذت دائرة التثقيف والتعزيز الصحي بوزارة الصحة ضمن سلسلة فعاليات وبرامج أكتوبر الوردي برنامجا ترفيهيا توعويا للسيدات المريضات والناجيات من سرطان الثدي في إطار الدعم النفسي المقدم لهن، وذلك بالتعاون مع جمعية نحو الامل والسلام الخيرية.

وتم خلال اللقاء توعية السيدات بضرورة الفحص الذاتي والتصوير على جهاز الماموجرام للحد من انتشار المرض وخفض معدل الوفيات.

وفي ذات السياق، نفذت الاخصائية ايمان شقورة من دائرة التثقيف وتعزيز الصحة نشاطا توعويا استهدفت خلاله عشرات من الموظفات بوزارة التربية والتعليم، وتم توعيتهن عن أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي والاعراض وعوامل الخطورة واهمية الفحص الذاتي وتصوير جهاز الماموجرام للسيدات فوق سن الاربعين، بهدف توعيتهن بتعزيز الكشف والفحص للحد من انتشار سرطان الثدي.