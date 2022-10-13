وكالة الرأي الفلسطينية عمل الشمال تنجز مخالصة عمالية بقيمة (٤٥٠٠٠) شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تخرج عدداً من الدورات التخصصية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تخرج عدداً من الدورات التخصصية وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تنفذ فعاليات توعوية للحد من انتشار سرطان الثدي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2370) الخميس13 أكتوبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق بغاز الاحتلال وسط القطاع وكالة الرأي الفلسطينية باريس تقرر إطفاء الشاشات الإعلانية مبكراً في الأماكن العامة وكالة الرأي الفلسطينية الصين تطلق قمراً اصطناعياً بيئياً جديداً وكالة الرأي الفلسطينية إسبانيا.. إجراء أول عملية زرع أمعاء في العالم وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ خطة التفتيش والرقابة على موازين الأسواق الشعبية
أخبار » الأخبار الحكومية

بحضور مدير عام الشرطة

الشرطة البحرية تخرج عدداً من الدورات التخصصية

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:52

الشرطة البحرية تخرج عدداً من الدورات التخصصية
الشرطة البحرية تخرج عدداً من الدورات التخصصية

غزة- الرأي

خرَّجت إدارة الشرطة البحرية عدداً من الدورات التخصصية لمنتسبيها، خلال حفل تكريمي نظمته، أمس الأربعاء، بعنوان "فوج حماة الساحل".

وحضر الحفل مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح ومساعده لشئون الإدارات المتخصصة العميد إيهاب مهنا، ومدير إدارة العمليات العميد علي النادي، ومدير إدارة الشرطة البحرية العقيد رامي نوفل، ومدراء الدوائر في محافظات قطاع غزة.

وأكد اللواء صلاح أن الشرطة دأبت في كافة إداراتها إلى رفع الخبرة والكفاءة لدى منتسبيها، بما يساهم في بسط الأمن وحفظ السكينة، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وشدّد على أن الشرطة البحرية تحمي الشريط الساحلي منعاً لعمليات تهريب المخدرات، إلى جانب دورها في متابعة عمل الصيادين ومساعدتهم في مواجهة الكوارث والمنخفضات الجوية.

وأثنى اللواء صلاح على عمل الشرطة البحرية بكافة دوائرها، لاسيما دائرة التدريب لدورها في تطوير طاقات عناصرها وإرفادهم في العلوم البحرية التخصصية.

وفي ختام الحفل، كرمت قيادة الشرطة ذوي عائلة الشهيد الملازم مالك حمدان من منتسبي الشرطة البحرية والذي استشهد خلال العدوان الإسرائيلي في مايو عام 2021، بالإضافة لتكريم عدد من متقاعدي الشرطة البحرية، وتكريم خريجي دورة المهام الخاصة، وسلسلة دورات تخصصية لعدد من ضباطها وأفرادها في المحافظات.

a6eb4a61-f9dd-49c2-96d2-076db0e6be89 الشرطة البحرية تخرج عدداً من الدورات التخصصية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟