الشرطة البحرية تخرج عدداً من الدورات التخصصية

غزة - الرأي

خرَّجت إدارة الشرطة البحرية عدداً من الدورات التخصصية لمنتسبيها، خلال حفل تكريمي نظمته، أمس الأربعاء، بعنوان "فوج حماة الساحل".

وحضر الحفل مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح ومساعده لشئون الإدارات المتخصصة العميد إيهاب مهنا، ومدير إدارة العمليات العميد علي النادي، ومدير إدارة الشرطة البحرية العقيد رامي نوفل، ومدراء الدوائر في محافظات قطاع غزة.

وأكد اللواء صلاح أن الشرطة دأبت في كافة إداراتها إلى رفع الخبرة والكفاءة لدى منتسبيها، بما يساهم في بسط الأمن وحفظ السكينة، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وشدّد على أن الشرطة البحرية تحمي الشريط الساحلي منعاً لعمليات تهريب المخدرات، إلى جانب دورها في متابعة عمل الصيادين ومساعدتهم في مواجهة الكوارث والمنخفضات الجوية.

وأثنى اللواء صلاح على عمل الشرطة البحرية بكافة دوائرها، لاسيما دائرة التدريب لدورها في تطوير طاقات عناصرها وإرفادهم في العلوم البحرية التخصصية.

وفي ختام الحفل، كرمت قيادة الشرطة ذوي عائلة الشهيد الملازم مالك حمدان من منتسبي الشرطة البحرية والذي استشهد خلال العدوان الإسرائيلي في مايو عام 2021، بالإضافة لتكريم عدد من متقاعدي الشرطة البحرية، وتكريم خريجي دورة المهام الخاصة، وسلسلة دورات تخصصية لعدد من ضباطها وأفرادها في المحافظات.