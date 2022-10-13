وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستضيف مسار توعوي بموقع البريج الأثري وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تصدر حكمَي "إعدام" بحق متخابرَين مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية بخان يونس تُنجز"1,598" مهمة خلال الربع الثالث وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تبحث تعاونها مع "جمعية الفكر الحر" وكالة الرأي الفلسطينية قسم جراحة القلب في "الأوروبي" يجري عملية كبرى وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تبحث مع أصحاب المطاحن واقع مخزون القمح والدقيق وكالة الرأي الفلسطينية مختصون يدعون لتعزيز إجراءات الرقابة على المصاعد وكالة الرأي الفلسطينية العمل تعد دراسة حول حاجة سوق العمل من المهن الإنشائية وكالة الرأي الفلسطينية بعد حصار 5 أيام .. الاحتلال يعيد فتح حاجز مخيم شعفاط وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تُوقف مخبزاً مخالفاً مؤقتاً
أخبار » الأخبار الحكومية

تناول قضايا مجتمعية وأسرية ..

الشرطة المجتمعية تبحث تعاونها مع "جمعية الفكر الحر"

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:52

الشرطة المجتمعية تبحث تعاونها مع "جمعية الفكر الحر"
الشرطة المجتمعية تبحث تعاونها مع

غزة- الرأي

بحثت إدارة الشرطة المجتمعية سبل التعاون المشترك مع "جمعية الثقافة والفكر الحر" ضمن الجهود التي تبذلها الشرطة للتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني, وبحث آفاق تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك، خلال زيارةٍ نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية ممثلة بالعميد رائد العامودي نائب مدير الإدارة, ومدير دائرة الأسرة والطفولة المقدم فايزة عبد الدايم, ورئيس قسم الأسرة والطفولة في محافظة خانيونس .

وناقش الطرفان سبل تطوير آليات العمل المشترك, انطلاقاً من المبادرة الحكومية التي أطلقتها متابعة العمل الحكومي "حياة مطمئنة" لتعزيز السلوك الإيجابي, ومعالجة الظواهر السلبية بين أوساط المجتمع والتحذير من خطورة الإقدام على إيذاء النفس .

وفي السياق ذاته تناول اللقاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك, والدعوة لتعزيز الأنشطة التوعوية عبر التنسيق لعقد لقاءات تثقفية وتوعوية تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع لاسيما الأسرة والطفولة, للمساهمة في تعزيز حالة الأمن والسكينة العامة .

من جانبها ثمّنت مدير جمعية الثقافة والفكر الحر د. مريم زقوت جهود إدارة الشرطة المجتمعية, ودائرة الأسرة والطفولة, لرعايتهم الحثيثة لقضايا المجتمع وحل إشكالياته ومعالجتها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟