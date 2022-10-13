الشرطة المجتمعية تبحث تعاونها مع "جمعية الفكر الحر"

غزة- الرأي

بحثت إدارة الشرطة المجتمعية سبل التعاون المشترك مع "جمعية الثقافة والفكر الحر" ضمن الجهود التي تبذلها الشرطة للتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني, وبحث آفاق تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك، خلال زيارةٍ نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية ممثلة بالعميد رائد العامودي نائب مدير الإدارة, ومدير دائرة الأسرة والطفولة المقدم فايزة عبد الدايم, ورئيس قسم الأسرة والطفولة في محافظة خانيونس .

وناقش الطرفان سبل تطوير آليات العمل المشترك, انطلاقاً من المبادرة الحكومية التي أطلقتها متابعة العمل الحكومي "حياة مطمئنة" لتعزيز السلوك الإيجابي, ومعالجة الظواهر السلبية بين أوساط المجتمع والتحذير من خطورة الإقدام على إيذاء النفس .

وفي السياق ذاته تناول اللقاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك, والدعوة لتعزيز الأنشطة التوعوية عبر التنسيق لعقد لقاءات تثقفية وتوعوية تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع لاسيما الأسرة والطفولة, للمساهمة في تعزيز حالة الأمن والسكينة العامة .

من جانبها ثمّنت مدير جمعية الثقافة والفكر الحر د. مريم زقوت جهود إدارة الشرطة المجتمعية, ودائرة الأسرة والطفولة, لرعايتهم الحثيثة لقضايا المجتمع وحل إشكالياته ومعالجتها.