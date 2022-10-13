المحكمة العسكرية تصدر حكمَي "إعدام" بحق متخابرَين مع الاحتلال

غزة- الرأي

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، صباح اليوم، حُكمين بالإعدام بحق مُتخابرَين اثنين مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي جلستها في القضية رقم (7/2022) حكمت المحكمة العسكرية على كل من:

1. المُدان: (حسام، أ) عسكري، مواليد عام 1975م، من سكان محافظة خانيونس وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 28/7/2021، بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنص مادة الاتهام.

2. المُدان: (يوسف، ب) مدني، مواليد عام 1977م، من سكان محافظة غزة، وهو فار من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م.

وأدانت المحكمة المذكورَين بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر وجاهياً بحق المدان الأول، وغيابياً بحق المدان الثاني، وبالإجماع وخاضعاً للاستئناف.