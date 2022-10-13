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السياحة تستضيف مسار توعوي بموقع البريج الأثري

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:14

السياحة تستضيف مسار توعوي بموقع البريج الأثري
السياحة تستضيف مسار توعوي بموقع البريج الأثري

غزة- الرأي
استضافت وزارة السياحة والآثار مسار توعوي ارشادي شمل 200 شاب لموقع البريج الأثري، بأرضياته الفسيفسائية ضمن مبادرة الشباب يقودون التغير ويحدثون الإبتكار التي نظمتها جمعية الثقافة والفكر الحر وبلدية البريج ، بحضور رئيس البلدية أيمن الدويك وممثل جمعية الثقافة والفكر الحر أ /عبد الله السيد. 

وقدم مدير عام الآثار د. جمال ابوريدة شرحا عن الخلفية التاريخية للحضارة الإنسانية التي استوطنت ضفاف وادي غزة منذ آلاف السنين، ودلالة الموقع الأثري طور اخبينة، واهمية المعرفة وتعزيز  القيم التاريخية ،وربط الشباب الفلسطيني بأرضهم وفخرهم بتاريخهم وهويتهم وارثهم الحضاري.

وأوضح أبو ريدة أن أعمال التنقيب الأولي مستمرة بحفر المجسات العلمية والتي تحدد الموقع وامتداداته وتسهم في استجلاء الشواهد العمرانية وماهية الموقع المكتشف، مضيفاً ان التنقيبات الحالية تزودنا بمعلومات وتفاصيل تاريخية عن الحضارات القديمة والأنثروبولوجي في غزة، والعلاقات التاريخية والاقتصادية بمحيطه الإقليمي القديم والمكانة لفلسطين عبر العالم، والتي سنوافيكم بتفاصيل عنها حال التنقيب وكشف أسرارها.

وبين عبد الله السيد أن المسار التوعوي الإرشادي يهدف للمعرفة بالسياق التاريخي للأرض الفلسطينية و يؤكد  الإتصال ما بين الأرض والإنسان، فضلا على  تعميق المفاهيم لدى الشباب بوطنهم وتاريخهم ، وللإضاءة على أهمية الآثار في تشكيل الهوية والانتماء وضرورة الحفاظ عليها، مشيدا بدور الوزارة السيادي في الحفاظ علي المعالم التاريخية الفلسطينية.
من جانبه، رحب رئيس بلدية  البريج  م . أيمن الدويك بتنشيط السياحة الداخلية وتسهيل المهام من البلدية للشركاء  من الوزارة والجهات المختصة في الحفاظ على الموروث التاريخي للشعب الفلسطيني ، مؤكدا العمل على تضافر الجهود لتطوير المنطقة لتكون مؤهلة لاستقبال الزوار الأجانب والمحلين.

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