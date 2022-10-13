طب الطوارئ بالصحة يختتم تدريب إدارة الاصابات الجماعية

غزة- الرأي

اختتمت دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات وبدعم من منظمة الصحة العالمية، الدورة الخامسة من إدارة الإصابات الجماعية، والتي استهدفت الفئة الإشرافية من مستشفى الأوروبي ومدراء الدوائر في الادارة العامة للمستشفيات.

وفي كلمته، رحب الدكتور أيمن الفرا نائب مدير عام المستشفيات بالزملاء الحضور، شاكرا منظمة الصحة العالمية على تبنيها هذا المشروع النوعي في تدريب وتأهيل مستشفيات وزارة الصحة على إدارة الإصابات الجماعية وفق بروتكولات أكاديمية الصحة العالمية.

وفي كلمته الافتتاحية للدورة، أكد د. محمد العطار مدير طب الطوارئ في الإدارة العامة للمستشفيات على أهمية هذا التدريب النوعي في رفع جهوزية المستشفيات العامة وتعزيز وحدة الفهم بين العاملين لإدارة حالات الطوارئ المختلفة وعلى رأسها حوادث الإصابات الجماعية.

وأوضح د.العطار أنه مع اختتام هذه الدورة، تكون جميع مستشفيات وزارة الصحة العامة السبعة قد أنهت المرحلة الأولى من التدريبات والتي شملت الهيئات الإدارية العليا في المستشفيات، وسيعقبها في المرحلة الثانية فئة القيادة العملياتية والفنية للحدث في جميع المستشفيات.

وشدّد على أهمية مشاركة مدراء الدوائر في الادارة العامة للمستشفيات في هذه الدورة وذلك بهدف توحيد مفاهيم إدارة الاصابات الجماعية وربطها بإدارات المستشفيات لتذليل العقبات وضمان تلبية الاحتياجات ومتابعة الخطط الموضوعة.

من جانبه، عبر مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد عن سعادته لتلقي إدارة المستشفى هذه الدورة الهامة والتي تسهم في تأهيل المستشفى وكوادره على إدارة الإصابات الجماعية بطريقة ممنهجة وفق برتوكولات واضحة، مبينا أهمية مخرجات هذه الدورة والتي سيكون لها أثر إيجابي على جودة وفاعلية الخدمة في المستشفى وخاصة في حالات الطوارئ، موجها شكره لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على هذا التدريب النوعي.

يذكر أن الدورة استمرت على مدار أربعة أيام متتالية، تخللها مجموعة من الأنشطة التدريبية كالمحاضرات التفاعلية ومناورات الطاولة المستديرة وأسلوب لعب الأدوار في تنفيذ السيناريوهات المحتملة وأسلوب دراسة الحالة كما تم توضيح مفاهيم ادارة حوادث الاصابات الجماعية وفق برتوكولات أكاديمية الصحة العالمية وشرح العناصر الأساسية لوضع خطة المستشفى لإدارة الاصابات الجماعية، والتي شملت تقسيم تحديد وتخصيص مناطق العمل وآلية عمل ومهام كل منطقة وتوضيح الأدوار على شكل بطاقات مهام معدة مسبقا.