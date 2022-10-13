وزارة العدل تدعو للضغط على الاحتلال لرفع الحصار على مخيم شعفاط

غزة- الرأي

دعت وزارة العدل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية الفاعلة لممارسة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المضروب على مخيم شعفاط للاجئين وبلدة عناتا لليوم السادس على التوالي.

وأكدت وزارة العدل في بيان لها أن هذا الحصار بمثابة عقاب جماعي ويرقى لجريمة حرب، كونه يعرض حياة الآلاف من الفلسطينيين للخطر، مشيرة إلى أن هذا العقاب يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد مواطني قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي دون أي تحرك دولي حقيقي وفاعل لرفعه وتخليص الفلسطينيين من تبعاته وقيوده.

ونوهت الوزارة إلى أن مئات الحالات المرضية تستدعي النقل للمشافي من بينهم مرضى الفشل الكلوي، ونساء على وشك الولادة، بينما يرفض الاحتلال تحركهم عبر حواجزه العسكرية المقامة على أبواب المخيم.

وشددت الوزارة على ضرورة قيام المؤسسات الحقوقية الدولية بمسؤولياتها وفضح هذا الإجرام الممنهج، والضغط على الاحتلال لوقف حصاره، كما تفعل في مناطق أخرى للصراع في العالم.