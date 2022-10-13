وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تفتتح موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعزز تعاونها مع المباحث العامة والعمليات المركزية للشرطة وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تواصل زياراتها لأهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع سعر صرف الدولار.. هل يؤثر على اقتصاد غزة ؟! وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تنظم ورشة عمل حول "تسويق القيم في البلديات" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تدعو للضغط على الاحتلال لرفع الحصار على مخيم شعفاط وكالة الرأي الفلسطينية المالية تنظم محاضرة تثقيفية حول الكشف المبكر لسرطان الثدي وكالة الرأي الفلسطينية طب الطوارئ بالصحة يختتم تدريب إدارة الاصابات الجماعية وكالة الرأي الفلسطينية "بحر": حصار أهلنا في مخيم شعفاط إمعان في الإجرام الصهيوني وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: محكمة الاحتلال تقرر تمديد اعتقال الأسير عواودة
أخبار » الأخبار الحكومية

دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تواصل زياراتها لأهالي الأسرى

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:28

دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى
دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى

غزة- الرأي
زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى اليوم الخميس، أربع عائلات أسرى من محافظة الشمال، وذلك ضمن برنامج الزيارات لذوي الأسرى.

و شارك في الزيارة كل من الأخصائيين أ. ختام بكر أ. روند الحداد أ. صلاح المصري.

وأوضحت علا النباهين مدير دائرة الرعاية والإرشاد في الوزارة، أن تلك الزيارات تهدف إلى التواصل المستمر مع أهالي الأسرى، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية والنفسية، مشيرةً أنه تم زيارة عدد "149" أسرة منذ بداية العام 2022.

وتمثلت الجولة بزيارة عائلة الأسير نضال محمد مصطفى البرعي (52) عام والمعتقل منذ 1711996م والمحكوم 30 عام.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير محمود جاسر عواد العطاونة (35) عام وهو متزوج وأب لطفلين، ومعتقل منذ 642016م ومحكوم 10 عام.

بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير طاهر خميس احمد مطر (26) عام، والمعتقل منذ 14112018م والمحكوم 11 سنة.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير عامر مزيد سليمان أبو جراد (31) عام، ومعتقل منذ 832019م ومحكوم 15 سنة.

دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى 311109962_3051997228269223_1297078334970224399_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟