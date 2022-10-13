دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تواصل زياراتها لأهالي الأسرى

غزة- الرأي

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى اليوم الخميس، أربع عائلات أسرى من محافظة الشمال، وذلك ضمن برنامج الزيارات لذوي الأسرى.

و شارك في الزيارة كل من الأخصائيين أ. ختام بكر أ. روند الحداد أ. صلاح المصري.

وأوضحت علا النباهين مدير دائرة الرعاية والإرشاد في الوزارة، أن تلك الزيارات تهدف إلى التواصل المستمر مع أهالي الأسرى، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية والنفسية، مشيرةً أنه تم زيارة عدد "149" أسرة منذ بداية العام 2022.

وتمثلت الجولة بزيارة عائلة الأسير نضال محمد مصطفى البرعي (52) عام والمعتقل منذ 1711996م والمحكوم 30 عام.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير محمود جاسر عواد العطاونة (35) عام وهو متزوج وأب لطفلين، ومعتقل منذ 642016م ومحكوم 10 عام.

بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير طاهر خميس احمد مطر (26) عام، والمعتقل منذ 14112018م والمحكوم 11 سنة.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير عامر مزيد سليمان أبو جراد (31) عام، ومعتقل منذ 832019م ومحكوم 15 سنة.