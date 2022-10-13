وكالة الرأي الفلسطينية حماس: لا شرعية ولا سيادة للاحتلال في القدس والأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الاداريون يعلّقون إضرابهم عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تعقد تدريباً لمعلمي اللغة الإنجليزية الجدد وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تفتتح موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعزز تعاونها مع المباحث العامة والعمليات المركزية للشرطة وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تواصل زياراتها لأهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع سعر صرف الدولار.. هل يؤثر على اقتصاد غزة ؟! وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تنظم ورشة عمل حول "تسويق القيم في البلديات" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تدعو للضغط على الاحتلال لرفع الحصار على مخيم شعفاط
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: لا شرعية ولا سيادة للاحتلال في القدس والأقصى

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:14

غزة- الرأي

أكدت حركة "حماس" أنه لا شرعية ولا سيادة للاحتلال في القدس والأقصى، مشددة على أنه وفي الوقت الذي يصعّد فيه الاحتلال حربه العدوانية ضدّ أرضنا ومقدساتنا فإن شعبنا سيمضي، بكل الوسائل، في مسيرة الدفاع عنهما وحمايتهما من مخططات الاحتلال.

وأشادت حركة حماس في ذكرى قرار "اليونيسكو" بنفي أيّ علاقة أو رابط تاريخي أو ديني أو ثقافي لليهود في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، بصمود ونضال شعبنا في فلسطين والشتات، ورباط أهلنا في مدينة القدس.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة بمؤسساتها المتعدّدة بالتحرك بشكل جاد وفاعل، لتجريم سلوك الاحتلال والضغط عليه لوقف إجرامه المتصاعد ضد المدينة المقدّسة وأهلها، وضدّ المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه.

ودعت الأمتنين العربية والإسلامية، قادة وشعوباً وأحزاباً ومنظمات، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم التاريخية في هذه المرحلة الحاسمة التي تمرّ بها قضية الأمَّة الأولى، وفي القلب منها القدس والأقصى، وحشد كل الطاقات والفعاليات لنصرتهما وتعزيز صمود ونضال أهلنا فيهما، وتأييداً لحق شعبنا في التحرير والعودة وتقرير المصير.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟