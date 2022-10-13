مستشفى شهداء الأقصى تجري عمليات معقدة في جراحات الأطفال

غزة- الرأي

شرعت الكوادر الطبية الجراحية في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، اليوم الخميس، بإجراء سلسلة عمليات جراحية معقدة في تخصصات جراحة الأطفال وجراحات المسالك البولية للأطفال بالتعاون مع وفد طبي قادم من جمهورية تشيلي.

وقال رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى شهداء الأقصى د. نضال وشاح إن الفريق الجراحي في مستشفى شهداء الأقصى وبالشراكة مع الوفد التشيلي عاين بالأمس نحو 100 مريض بهدف إجراء العمليات النوعية، وتم اختيار الحالات التي هي بحاجة لجراحات عملية معقدة في تخصصي المسالك البولية وجراحة الأطفال.

وتابع د. وشاح إلى أن العمليات تجري بوتيرة عالية، متوقعاً أن يتم إجراء نحو 60 عملية جراحية مع نهاية الأسبوع الجاري.

من جانبه، قال استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى الأقصى د. نافذ النشوي، إن زيارة مثل هذه الوفود إلى مستشفى الأقصى تسهم في اكساب الطاقم الطبي المحلي الكثير من الخبرات، مشيراً إلى أن الجراحين الذين حضرا على رأس الوفد الطبي هما من أفضل الجراحين على مستوى العالم.

من جانبه، قال رئيس الوفد الطبي التشيلي د. خوسيه أنطونيو إنه حضر إلى قطاع غزة على رأس مجموعة من 6 أشخاص مكونة من طبيبين استشاريين في تخصصي جراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال، وبرفقة فريق 4 من الطواقم التمريض والتخدير وفنيي العمليات.

ونوه إلى أن زيارة الوفد الطبي هي الزيارة الرابعة من نوعها إلى مستشفى الأقصى في غزة، مشيراً إلى أن فريقه وبالتعاون مع الفريق المحلي أجرى عشرات العمليات المعقدة خلال الأعوام الماضية والتي حققت نتائج ممتازة للغاية.

وأعرب د. خوسيه عن إعجابه بالفريق المحلي والتجهيزات الطبية الحديثة المتوافرة في مستشفى الأقصى، مشيراً إلى أن الفريق المحلي ملتزم جداً، ويرغب بشدة في التعلم واكتساب مهارات جديدة ويأتي هذا ضمن الأهداف الرئيسية للبعثة الطبية.

إلى ذلك ثمن ذوي المرضى ممن أجريت لهم العمليات، جهود وزارة الصحة في استقطاب الوفود الطبية الدولية ذات المهارة العالية إلى قطاع غزة لإجراء العمليات الجراحية.

وقال والد الطفل يزن الصباغ إنه يتطلع أن تنهي الجراحة التي ستجريها الطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بالتعاون مع الوفد الطبي التشيلي معاناة ابنه التي استمرت لأكثر من 4 سنوات على صعيد الكلى والمسالك البولية.

وتأتي زيارة الوفد الطبي بالتعاون والتنسيق الذي تبذله وزارة الصحة مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين، سعيا منها لاستقطاب الكوادر الطبية الجراحية في مختلف التخصصات، بهدف إسناد وتعزيز مختلف عناوين الخدمات الجراحية التخصصية ، وللتخفيف من معاناة المرضى المحولين للعلاج بالخارج.