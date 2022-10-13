حماس: جاهزون لخوض التطبيق العملي لاتفاق الوحدة

غزة – الرأي:

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا معمر عن جاهزية حركته لخوض اختبار تطبيق عملي لاتفاق الوحدة الوطنية في الجزائر الذي سيجري توقيعه خلال الساعات المقبلة.

وقال معمر خلال حفل نظمته كتائب القسام في مدينة غزة مساء اليوم "نقف اليوم في حفل مداد الوفاء لنسطر صفحات جديدة في صفر الوفاء فالمقاومة وفية لرجالها تحفظ عهدهم ومسيرتهم وسيرتهم كيف لا وأبو مجاهد عاش بعيدا عن اهله وزوجه وأبنائه مضحيا بكل هذا من اجل هدف أسمى وغاية أعظم".

وأضاف "كما أن حفلنا هذا يتزامن مع اجتماع وطني اخر يعقد الان في الجزائر الشقيق، وبعد قليل سيوقع ممثلو شعبنا وفصائلنا اعلانا جزائريا لتحقيق الوحدة لتؤكد الجزائر بهذا الدور القومي العروبي حبها لفلسطين وتبنيها لقضيتها العادلة حتى ينال شعبنا حقوقه في ارضه ومقدساته".

وأردف معمر "تحلت حماس ولا زالت بأعلى درجات المسؤولية والمرونة إدراكا منها ان الوحدة الوطنية ممر اجباري لتحقيق اهداف شعبنا ومصالحه، وسنواصل في حماس هذا النهج والطريق كالتزام وطني لا تراجع عنه ولا بديل له".

وشدد "تعلن حماس جاهزة وفورا لتخوض اختبار تطبيق عملي لهذا الاتفاق وندعو كل قوى شعبنا وفصائله لتحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار وعدم التهاون مع أي تعطيل لتنفيذ هذا الاتفاق لنكون جميعا على مستوى التحدي والثورة التي يخوضها شعبنا اليوم في القدس والضفة والداخل المحتل وفي كل مكان".