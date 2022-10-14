4 غيابات مؤكدة عن كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة

يعانى 6 لاعبين من ريال مدريد وبرشلونة من إصابات متنوعة قبل مباراة الكلاسيكو المقرر لها بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدورى الاسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل نادى العاصمة.

ويتقاسم ريال مدريد وبرشلونة صدارة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، ويتفوق البلوجرانا بفارق الأهداف.

واقترب جوليس كوندي مدافع برشلونة من المشاركة في الكلاسيكو بعدما شارك في مران اليوم الجماعى بعد غيابه لفترة عقب إصابته في فخذه الأيسر مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية، خلال فوز منتخب الديوك على النمسا بهدفين نظيفين في دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن ريال مدريد خضوع حارسه تيبو كوروتوا لمزيد من الفحوصات لتحديد موقفه من الكلاسيكو بعد معاناته من عرق النسا وابتعاده عن المباريات منذ 25 سبتمبر الماضى.

وبخلاف الثنائى القريب من العودة سواء كوندى أو كورتوا، سيكون هناك 4 غيابات مؤكدة في صفوف برشلونة حيث يعد كل لاعبى الملكى جاهزين للمشاركة باستثناء الحارس البلجيكى

وستكون غيابات برشلونة في الكلاسيكو كالتالى..

رونالد أراوخو

غائب منذ 26 سبتمبر الماضى لإصابة في الحوض وتأكد غيابه عن الكلاسيكو وتغيب بالفعل عن 12 مباراة بالموسم الحالي حتى الآن.

ممفيس ديباى

لم يشارك مع برشلونة منذ سبتمبر الماضى بسبب مشاكل في الفخذ وتغيب 4 مباريات حتى الآن.

هيكتور بيليرين

تعرض في سبتمبر هو الآخر لإصابة عضلية وغاب في 4 مباريات حتى الآن.

أندرياس كريستينسن

تعرض لإصابة في الكاحل وغاب في آخر مباراتين عن برشلونة وغير معلوم موعد عودته حتى الآن.