محمود تريزيجيه يتصدر هدافي طرابزون سبور فى الدوري الأوروبي

تصدر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه هدافي فريق طرابزون سبور التركي في الدوري الأوروبي بعد الهدف الذي سجله اللاعب مساء الخميس في مرمى موناكو الفرنسي لتنتهي المباراة بنتيجة 4-0 على ملعب "شينول جونيش ستاديوم" بتركيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" للموسم الحالي 2022-2023.

وسجل محمود تريزيجيه هدفه الثاني في الدوري الأوروبي ليصبح هداف طرابزون سبور التركي بعد تسجيله هدفين الأول في مرمى ريد ستار (النجم الأحمر)، وموناكو الفرنسي.

بهذه النتيجة ارتقى طرابزون الى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهما، وتسجيل 9 أهداف وتلقي 7.

بينما تواجد موناكو الفرنسي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي بنفس الرصيد وتسجيل 4 أهداف وتلقي 6.

ويسعى رفقاء تريزيجيه للاقتراب خطوة مهمة من خطف احدى بطاقتي التأهل إلى دور الـ 16 في المسابقة الاوروبية.

وظهر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق طرابزون التركي في بطولة الدوري الأوروبي، خلال 4 مباريات فى دور المجموعات بصورة مميزة للغاية، مما وضعه في مصاف اللاعبين المشاركين في النسخة الحالية من "يوروبا ليج"، ونجح تريزيجيه في تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد.

وانضم تريزيجيه لصفوف طرابزون خلال الميركاتو الصيفي قادما من فريق أستون فيلا الإنجليزي وتوج معه بلقب السوبر التركي.