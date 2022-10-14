وكالة الرأي الفلسطينية كيف يؤثر فيتامين E على حب الشباب؟ وكالة الرأي الفلسطينية محمود تريزيجيه يتصدر هدافي طرابزون سبور فى الدوري الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية 4 غيابات مؤكدة عن كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 5 إصابات في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل الفلسطينية توقع على إعلان الجزائر للمصالحة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تطلق الحزمة الاولى من خدمات منظومة نظم المعلومات الجغرافية GIS وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التخطيط تعقد سلسة من اللقاءات لإطلاق عام الحكم المحلي 2023 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يختتم فعاليات أسبوع المكتبات المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي والهيئات المحلية تنظمان ورشة حول تسويق القيم في البلديات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات ومدرسة خالد بن الوليد ينفذان "حملة نظافة مشتركة"
أخبار » الرياضة و الملاعب

محمود تريزيجيه يتصدر هدافي طرابزون سبور فى الدوري الأوروبي

14 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:15

111
111

تصدر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه هدافي فريق طرابزون سبور التركي في الدوري الأوروبي بعد الهدف الذي سجله اللاعب مساء الخميس في مرمى موناكو الفرنسي لتنتهي المباراة بنتيجة 4-0 على ملعب "شينول جونيش ستاديوم" بتركيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" للموسم الحالي 2022-2023.

وسجل محمود تريزيجيه هدفه الثاني في الدوري الأوروبي ليصبح هداف طرابزون سبور التركي بعد تسجيله هدفين الأول في مرمى ريد ستار (النجم الأحمر)، وموناكو الفرنسي.

بهذه النتيجة ارتقى طرابزون الى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهما، وتسجيل 9 أهداف وتلقي 7.

بينما تواجد موناكو الفرنسي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي بنفس الرصيد وتسجيل 4 أهداف وتلقي 6.

ويسعى رفقاء تريزيجيه للاقتراب خطوة مهمة من خطف احدى بطاقتي التأهل إلى دور الـ 16 في المسابقة الاوروبية.

 وظهر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق طرابزون التركي في بطولة الدوري الأوروبي، خلال 4 مباريات فى دور المجموعات بصورة مميزة للغاية، مما وضعه في مصاف اللاعبين المشاركين في النسخة الحالية من "يوروبا ليج"،  ونجح  تريزيجيه في تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد.

وانضم تريزيجيه لصفوف طرابزون خلال الميركاتو الصيفي قادما من فريق أستون فيلا الإنجليزي وتوج معه بلقب السوبر التركي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟