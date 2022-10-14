أطعمة مهمة للأمهات أثناء الرضاعة



تعد فترة الرضاعة من أكثر وأهم الفترات التى تمر بها النساء بعد الحمل والولادة، لأنها تصبح مسئولة عن تغذية الطفل، وتمده بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها خلال فترة التكوين، لذا يجب عليها التعرف على أفضل الأطعمة المدرة للحليب، والتى قدمها التقرير المنشور عبر موقع VERYWELLHEALTH، ومنها:

- الشوفان

يعد من الأغذية الجيدة التي تساعد بشكل كبير في ارتفاع نسبة الحديد بالجسم، والتي تحفز الغدد اللبنية ولذا فتناولها يساهم بشكل كبير زيادة إداد اللبن في الثدي، فهو غني بالحديد، والألياف، كما أنه من الأطعمة التي تمد المرأة البطاقة والحيوية، وتشعرها بالشبع ويحافظ علي صحة الجهاز الهضمي.

- الحلبة

تعد من الأعشاب التى ينصح بيها دائما المرأة المرضعة، وذلك لأنها تحتوى على نسبة عالية من الأستروجين النباتي، ويحفظ الهرمونات التي تزيد من إدار الحليب، ولذا يمكنك تناولها عن طريق إضافة الحليب لها ، ولكن أحذري الإفراط في تناولها وخاصة إذا كنتي من مرضي السكري.



- السبانخ

تعد من الخضراوات الرائعة التي تساهم بشكل كبير في زيادة إدرار الحليب لثدي الأم، فهي من الخضروات الغنية بالحديد والكالسيوم وحمض الفوليك وفيتامين ك، وهذه العناصر تدعم الرضاعة الطبيعية، وتزيد من إفراز هرمون الأستروجيم مما تؤدي لزيادة إنتاج الحليب.

- الخميرة البيرة

تحتوى على نسبة كبيرة من الكروم والسيلينوم والحديد وفيتامين ب، وهذه العناصر تحتاجها الأم عند الرضاعة، وجميعها عناصر غذائية رائعة تساهم بشكل كبير فى زيادة إدرار الحليب.