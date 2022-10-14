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السيارة الطائرة الصينية تقوم بأول رحلة عامة فى دبى

14 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:34

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اختبرت شركة صينية سيارة أجرة كهربائية في دبي يوم الاثنين الماضي، وقدمت لمحة عن التكنولوجيا المستقبلية التي يمكن أن تنقل الناس في يوم من الأيام عبر مدن عالية فوق أي حركة مرور.

يعد XPeng X2، الذي طورته شركة الطيران التابعة لشركة "XPeng Inc" ومقرها مدينة "قوانغتشو" جنوب الصين، واحدًا من عشرات مشاريع السيارات الطائرة حول العالم.

وتم اختبار عدد قليل فقط بنجاح مع ركاب على متن الطائرة، ومن المحتمل أن تمر سنوات عديدة قبل أن يتم تشغيل أي منهم، ولكن الشركة تقول إنها أجرت اختبار طيران مأهول في يوليو 2021، وفقاً لصحيفة "مترو".

XPeng X2 هي مركبة كهربية عمودية الإقلاع والهبوط وتضم مقعدين، وتعتمد على ثماني مراوح، بواقع اثنتين في كل ركن من أركان المركبة، حيث ووصفت شركة تصنيع المركبة الرحلة التجريبية من دون سائق التي استمرت تسعين دقيقة يزم الاثنين الماضي، بأنها "أساس مهم للجيل القادم من السيارات الطائرة".

وتقول الشركة أن سرعتها القصوى 80 ميلاً في الساعة، على عكس الطائرات والمروحيات، توفر eVTOL أو مركبات "الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي" السفر الشخصي السريع من نقطة إلى نقطة، على الأقل من حيث المبدأ.

يمكن للمركبات بدون طيار أن تنقل الركاب يومًا ما عبر البلدة فوق الطرق المزدحمة، ولكن القطاع لا يزال يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك عمر البطارية ومراقبة الحركة الجوية والسلامة وقضايا البنية التحتية.

وقال مينجوان تشو، المدير العام لشركة XPeng Inc : "نمضي خطوة بخطوة نحو السوق العالمية"، وأضاف "اخترنا مدينة دبي أولا لأن دبي هي أكثر المدن ابتكارا في العالم".

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