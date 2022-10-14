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دعت إلى تصعيد المقاومة

حماس تزفّ الشهيد الطبيب عبد الله أبو التين

14 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:52

الشهيد الطبيب عبد الله أبو التين
الشهيد الطبيب عبد الله أبو التين

غزة- الرأي:

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى العلياء الشهيد عبد الله الأحمد العبسي (أبو التين) 42 عامًا، رئيس وحدة الإجازة والترخيص بوزارة الصحة، الذي ارتقى اليوم متأثراً بجراح إصابته برصاص قنّاص صهيوني أمام مستشفى جنين الحكومي، خلال اقتحام الاحتلال للمدينة.

وأرسلت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة التعازي لذوي الشهيد ومحبيه، مؤكدة للعدو أنّ ارتقاء الشهداء لا يزيد شعبنا إلا عزماً على الاستمرار في طريق التحرير والعودة.

ودعت حماس إلى تصعيد المقاومة بكل أشكالها، وتوسيع بقعتها حتى لا يهنأ الاحتلال فوق شبر من أرضنا، فشعبنا التوّاق للحرية والكرامة يستحق أن نقدم لأجله الغالي والنفيس.

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