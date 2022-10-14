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مقتل مواطن في شجار عائلي جنوب جنين

14 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:56

الضفة المحتلة-الرأي:

 لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الجمعة، خلال شجار عائلي في بلدة فحمة جنوب جنين المحتلة .

وأكدت الشرطة بجنين، أن مواطن (27 عاما) قتل خلال شجار عائلي في بلدة فحمة، والشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للبلدة للتحقيق في ملابسات القضية.

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