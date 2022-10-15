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بلدية غزة تشارك في فعاليات مهرجان السجادة الحمراء

15 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:00

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غزة-الراي
شاركت بلدية غزة في اطلاق فعاليات مهرجان السجادة الحمراء لأفلام حقوق الإنسان (الدورة السادسة) في مركز هولست الثقافي التابع لها بحي الدرج شرق مدينة غزة، وحمل عنوان "شوفونا".


وحضر الافتتاح الى جانب رئيس البلدية عضو المجلس البلدي فداء المدهون ومدير عام الشؤون الثقافية والمراكز م. عماد صيام، ومسؤولي البلدية ولفيف من الكتاب والأدباء.


وأكد رئيس البلدية د. يحيى السراج أن غزة لديها ما تقدمه للعالم، وهي جديرة بالحياة والبقاء والصمود، وشعبها يستحق الكثير.


وبين أن انطلاق فعاليات المهرجان تزامن مع ذكرى افتتاح مركز هولست الثقافي عام 1998م، والذي احتضن على مدار سنوات طويلة الأنشطة والفعاليات المختلفة.
وأوضح السراج أن بلدية غزة وجمعية غزة للثقافة والفنون ومبادرة سينما الشارع شركاء في تحقيق النجاح بإطلاق هذا المهرجان واعادة افتتاح مركز هولست بحلة أبهى ليخدم سكان المدينة وخاصة حيي التفاح والدرج.


وتخلل الاحتفال عروض فنية ودبكة شعبية وعروض مرئية.


كما وافتتح رئيس البلدية مسرح مركز هولست بعد اعادة تطويره وتم عرض مجموعة من الفلام السينمائية.
 

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