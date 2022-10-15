حماس تزف الشهيد عماد شجاعية

غزة - الرأي:

زفت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الشهيد قيس عماد شجاعية (23 عامًا) من قرية دير جرير، الذي ارتقى الليلة الماضية أثناء تنفيذ عملية فدائية ضد مستوطنة "بيت إيل" الصهيونية برام الله.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم السبت، إننا إذ نزف شهيدنا المقدام، ونستذكر مشاركته المشرفة وقتاله العنيد في مختلف المواجهات مع الاحتلال، لنؤكد للاحتلال أن أبطال القسام والمقاومة سيلاحقونه في الجبال والوديان وكل بقاع فلسطين المحتلة، وإن تدنيسه للمسجد الأقصى لن يبقى دون عقاب.

وأضافت أن رسالة شهداء المقاومة اليوم في رام الله وجنين، ورسالة المقاومة التي عبّرت عنها الغرفة المشتركة في غزة لكل أبناء شعبنا أن هبّوا للدفاع عن الأقصى، وعلى كل مَن يحمل السلاح أن يوجهه نحو العدو الصهيوني، ولتتكلم البنادق الشريفة، ولتفعّل كل الوسائل الشعبية والعسكرية لكبح العدوان والانتصار للقدس والأقصى.