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بلدية غزة تبحث مع الدفاع المدني الاستعدادات لفصل الشتاء

15 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:39

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غزة- الرأي:

بحثت لجنة الطوارئ في بلدية غزة مع جهاز الدفاع المدني بمحافظة غزة، الاستعدادات لمواجهة فصل الشتاء القادم.

وحضر اللقاء، رئيس البلدية د. يحيى السراج ورئيس لجنة الطوارئ وعضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط وأعضاء لجنة الطوارئ وعن الدفاع المدني مدير مديرية محافظة غزة العقيد رائد الدهشان ومسؤولي المديرية.

وناقش الجانبان خطة الطوارئ المعدة للتعامل مع فصل الشتاء والمنخفضات الجوية، وآلية العمل المشترك في أوقات الطوارئ.

واتفق الجانبان على تعزيز التواصل وفتح خطوط اتصال ساخنة لمعالجة أي طارئ بأسرع وقت ممكن وفق الامكانات المتاحة.

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