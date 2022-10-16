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مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وقيود مشددة على أبوابه

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن أكثر من 250 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدّى العشرات منهم طقوسا تلمودية عند باب القطانين.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال عززت من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في سابع أيام "عيد العرش"، استجابة لدعوات جمعيات الهيكل المزعوم، لتكثيف الاقتحامات.

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