الداخلية: وفاة موقوف من دير البلح بسبب تدهور وضعه الصحي

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، وفاة موقوف من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، بعد نقله لمستشفى الشفاء فجر الجمعة الماضية بعد شعوره بالإعياء.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي، إنه وفقا لإفادة التقرير الطبي، فإن الموقوف (ن، ع) 52 عاماً توفي بسبب مضاعفات إصابته بجلطة قلبية.

وأضاف أن الموقوف المتوفى هو عسكري متقاعد من الأمن الوطني بغزة، كان موقوفاً لدى الشرطة العسكرية منذ (7 سبتمبر) الماضي، بتهمة التستر على مطلوب هارب وإيوائه.

وأشار البزم، إلى أن الوزارة قررت فتح تحقيق في ظروف الوفاة.