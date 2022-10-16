ثمانية أندية تتأهل لدور ربع النهائي في بطولة فردي الرِّجال لكرة الطاولة

بلغت ثمانية أندية دور ربع النهائي لبطولة فردي الرجال السنوية لكرة الطاولة التي انطلقت على صالة حسن سلامة، بحضور محمد صلاح الدلو رئيس الاتحاد، والعضوين أديب أبو غزال رئيس لجنة المسابقات، وياسر إسليم والأمين العام عماد الجعل، بمشاركة 60 لاعباً يمثلون 18 نادياً.

وبعد منازلات قوية، وصل ٣٢ لاعباً إلى المرحلة الثّانية جرت بينهم لقاءات بطريقة خروج الخاسر من مرة واحدة، ليصل عددها إلى 16 لاعباً، ليحتدم التنافس من جديد.

ووصل لدور ربع النهائي، ثماني لاعبين، هم: نجم المجمع الاسلامي بطل النسخة الماضية يسري ابو سيف بفوزه على محمد قنيطة ونجم شباب خانيونس حاتم وادي وصيف النسخة الماضية بفوزه على محمد الحفناوي وعبد الله السقا من المجمع الاسلامي بفوزه على صالح الجعفراوي- الصداقة وعبد السلام غريز- شباب خان يونس بفوزه على صالح مصلح- الرياضيّ، وعبد الرحمن داوود- الصداقة بفوزه على محمد ارحيم- الصداقة ونائل سمارة من المجمع الاسلاميّ بفوزه على سعيد يونس- شباب كندا وحسين حجاج شباب خانيونس بفوزه على طارق التليني خدمات رفح وجهاد غريز شباب خانيونس بفوزه على كرم حماد من شباب كندا. هذا وسيجري دوري من دور واحد بين اللاعبين الثمانية لتحديد الترتيب فيما بينهم.

وذكر أبوغزال أنّ عدد لقاءات المرحلة الأوّلى بلغ نحو 105 مباراة أدارها اللقاءات ٧ حكام جرت اللقاءات على ٦ طاولات، وهم: الدوليون محمد صمامة وعماد الجعل، د.عيسى المحتسب وخالد الطويل وايهاب زقوت وعيسى العروقي وعمر سلمي. هذا وتستكمل البطولة أيام الاثنين والأربعاء والجمعة المقبلين. وقدم رئيس الاتحاد الدلو شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه المرحلة من حكام ولجان ادارات اندية ولاعبين ومدربين وعشاق اللعبة من الجماهير، وأن ما يميزها مشاركة عدد من اللاعبين صغار السن الذين قدموا مستوى قوي امام لاعبين مميزين، وتمنى التوفيق للاعبين كافة الذين وصلوا لدور ربع النهائي.