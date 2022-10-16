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الهلال يتفوق على اتحاد بيت حانون وفوز قاتل لخانيونس على المجمع الإسلاميّ

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:59

الهلال يتفوق على اتحاد بيت حانون وفوز قاتل لخانيونس على المجمع الإسلاميّ
الهلال يتفوق على اتحاد بيت حانون وفوز قاتل لخانيونس على المجمع الإسلاميّ

حقق نادي الهلال الفلسطينيّ فوزاً ثميناً وغالياً على ضيفه اتحاد بيت حانون الرياضيّ، بنتيجة 1-صفر على ملعب فلسطين الدوليّ، ضمن الجولة السادسة لبطولة دوري الدرجة الممتازة في الموسم الكرويّ الجديد 2022-2023، سجله النجم محمد أبو عودة.

وبذلك رفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع متقدماً على منافسه بيت حانون في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

حكم اللقاء محمود أبو مصطفى للساحة، وساعده الدوليّ محمد خطاب ، ومروان خطاب، ويوسف بركات رابعاً.

الدرجة الأوّلى

وفي الدرجة الأوّلى ضمن الأسبوع الخامس حقق خدمات خانيونس فوزاً في الوقت القاتل على ضيفه المجمع الإسلاميّ بنتيجة 2-1 على ملعب خان يونس البلديّ، رغم تقدم المجمع الإسلامي عبر مسلم السماعنة في الدقيقة 70، إلّا أنّ خان يونس نجح في إحراز هدفين عبر علاء النبريص (ركلة جزاء في الدقيقة 90+5، وإسماعيل صيدم في الدقيقة 90+7. و بهذا الفوز رفع خدمات خان يونس رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد المجمع عند النقطة الرابعة في المركز العاشر. 

حكم اللقاء: بدر العطار للساحة، وساعده عبد الرحمن زقوت، ومارسيل أبو شدق، وحازم الصوفي رابعاً.

وفي لقاء آخر فاز بيت حانون الأهلي على أهلي النصيرات، بنتيجة 2-1  على الملعب البلديّ بيت حانون، تقدم النصيرات عبر محمد الصليبي في الدقيقة 10، وتعادل إبراهيم الترامسي (ركلة جزاء في الدقيقة 45+2، وأضاف بيت حانون هدفه الثاني عبر عبدالله سحويل في الدقيقة 67. ورفع بيت حانون رصيده إلى 9 في المركز السادس، وبقي النصيرات عند 9 نقاط في المركز الخامس.

حكم اللقاء: علاء أبو طه للساحة، وساعده أحمد شبير، ومحمد النجار، والدولي فايز عمران رابعاً.

الدرجة الثّانية

وفي الدرجة الثّانية في فرع غزة والشمال، خسر التفاح أمام جاره الوفاق بنتيجة صفر-1 على ملعب اليرموك البلديّ، سجله عبدالله الكتناني في الدقيقة 10. وبذلك رفع الوفاق رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، وبقي التفاح برصيد 6 نقاط في المركز الخامس.

حكم اللقاء: يوسف قشطة للساحة، وساعده فراس الزعانين، ومحمود أبو زر، وهيثم لقان رابعاً.

وفي فرع الوسطى الجنوب فاز اتحاد دير البلح على القادسية، بنتيجة 2-1 على الشهيد محمد، تقدم الاتحاد  عبر أحمد بشير في الدقيقة 35، وتعادل للقادسية أحمد أبو جاموس في الدقيقة 46، وعزز الاتحاد تقدمه عبر سمير البيوك في الدقيقة 79. وفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة، وبقي القادسية برصيد نقطة وحيدة في المركز الـ12، الأخير. حكم اللقاء: عبد الله أبو عشيبة للساحة، وساعده محمود عياد، ومحمد ميّ، وإبراهيم الدعالسة رابعاً.

مباريات الأحد

ويلتقي اليوم الأحد في الدرجة الممتازة، غزة الرياضيّ وشباب جباليا على ملعب فلسطين الدوليّ، واتحاد الشجاعية وشباب رفح على ملعب اليرموك البلديّ وفي الدرجة الأوّلى يلاقي الأقصى خدمات البريج على ملعب النصيرات البلديّ، وبيت لاهيا والأهليّ الفلسطينيّ على ملعب بيت لاهيا، وفي الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال، يلاقي خدمات جباليا الزيتون على ملعب بيت حانون البلديّ، وفي فرع الوسطى والجنوب يلاقي الصالح جماعي رفح، وشباب معن والاستقلال على ملعب خانيونس البلديّ.

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