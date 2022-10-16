"التعليم" تُنظّم فعاليات مدرسية للمشاركة في موسم قطف الزيتون

غزة-الرأي

نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عدة فعاليات مدرسية للمشاركة في موسم قطف الزيتون في محافظات قطاع غزة.



ومن هذه الفعاليات: تسيير رحلات مدرسية تضم عدداً من الطلبة والفرق الكشفية إلى بعض كروم الزيتون المجاورة للمدارس ومعاصر الزيت، والقيام بمساعدة المزارعين في جني الزيتون.



وتم تنظيم إذاعات مدرسية ونشر بوسترات وتنفيذ شروحات صفية حول موسم الزيتون وأهمية شجرة الزيتون ودلالتها الوطنية وما تحمل من معاني في التمسك بالوطن وحق العودة.



كما تم الحديث عن أهمية العمل التطوعي والأناشيد والأكلات التراثية المتعلقة بموسم الزيتون، إضافة إلى الحديث عن محصول الزيتون وفوائده الغذائية.



وجرى تنفيذ الفعاليات في وقت محدد دون التأثير على الدوام المدرسي.



وتأتي هذه الأنشطة ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تُطلقه وزارة التعليم بغزة في المدارس ويهدف إلى التفاعل مع القضايا الوطنية والاجتماعية وتعزيز وغرس القيم في نفوس وعقول الطلبة.

