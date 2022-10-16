داخلية غزة تنجز أكثر من 60 ألف معاملة خلال الربع الثالث لـ 2022

غزة-الرأي

أنجزت مديرية داخلية محافظة غزة "الشق المدني"، 60 ألف901 معاملة خلال الربع الثالث لـ 2022، وخلال إحصائية صادرت عن داخلية غزة.

وأظهرت الإحصائية إنجاز دائرة الأحوال المدنية 39513 معاملة منها إصدار4200 بطاقة هوية أولى و11583هوية بدل بالية و804هوية بدل فاقد و2277 هوية جمع شمل، كما أنجزت الأحوال المدنية 18864معاملة مواليد ووفيات وتغيير عنوان وتغيير حالة اجتماعية.

وأوضح مدير عام مديرية داخلية غزة الاستاذ فادي إنعيم إنجاز دائرة الجوازات 3037 معاملة جوازات سفر، وإنجاز دائرة الإقامات وشؤون الأجانب 418 معاملة.

وأشار إنعيم أن دائرة الشؤون القانونية أنجزت 12830 معاملة، وفيما أنجزت دائرة الشؤون العامة 3879 معاملة، وإنجاز دائرة الشؤون الإدارية والمالية 1227معاملة خلال الربع الثالث للعام الجاري