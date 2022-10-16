وكالة الرأي الفلسطينية داخلية غزة تنجز أكثر من 60 ألف معاملة خلال الربع الثالث لـ 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الفرقة الكشفية بمدرسة القسطل تنظم حملة تشجير وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تُنظّم فعاليات مدرسية للمشاركة في موسم قطف الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية الهلال يتفوق على اتحاد بيت حانون وفوز قاتل لخانيونس على المجمع الإسلاميّ وكالة الرأي الفلسطينية ثمانية أندية تتأهل لدور ربع النهائي في بطولة فردي الرِّجال لكرة الطاولة وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إنكلترا: توتنهام يضغط على المتصدرين ارسنال ومانشستر سيتي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغازي تنفذ أنشطة بيئية مختلفة إحياءً ليوم البيئة العربي وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتان بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 4 جنود إسرائيليين بانقلاب جيب عسكري قرب قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2371) الأحد 16/10/2021
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد والصليب الأحمر تبحثان سبل تمويل مشاريع اقتصادية جديدة

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:53

111
111

غزة-الرأي 
بحث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي مع مدير بعثة الصليب الأحمر في قطاع غزة نيكولاس جيرار نائب رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر في قطاع غزة، سبل تمويل مشاريع اقتصادية جديدة في قطاع غزة.


واستعرض الزريعي أهم المشاريع التي تحتاجها الوزارة لدعم القطاع الاقتصادي ونهضته وتطويره، معبراً عن شكره لجهود الصليب الأحمر في دعم وتمويل مشروع أرشفة ملفات الأضرار الاقتصادية.


يشار إلى أنه تم أرشفة أكثر من 14000 ملف أضرار لضمان المحافظة على هذه البيانات وسهولة الوصول اليها.


وأكد الزريعي، على ضرورة تكاثف جميع الجهود لتوفير التمويل اللازم لاعادة بناء وإعمار المنشآت الاقتصادية المدمرة خلال الحروب المتتالية على قطاع غزة.


من جهته، عبر نيكولاس عن سعادته بنجاح الأرشفة الإلكترونية لمتضرري الحروب الإسرائيلية والذي يأتي استكمالاً لجهود الصليب في دعم الكثير من القطاعات والوزارات، مشيداً بجهود الوزارة وحرصها على المحافظة على بيانات المواطنين والتجار.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟