المالية: صرف حقوق الغير غدًا الإثنين

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف حقوق الغير -مدني وعسكري- عن شهر سبتمبر الماضي غدا الإثنين.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.