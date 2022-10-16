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المالية: صرف حقوق الغير غدًا الإثنين

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:39

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف حقوق الغير -مدني وعسكري- عن شهر سبتمبر الماضي غدا الإثنين.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.

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