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الصحة تفتتح دورة تدريبية حول التعامل مع وسائل الاعلام

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:27

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غزة-الرأي 
 افتتحت وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة صباح اليوم دورة تدريبية حول " التعامل مع وسائل الاعلام وصياغة الرسالة الاعلامية " وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي وبحضور المهندس أسامة قاسم وكيل الوزارة المساعد وكذلك العديد من المدراء والاطباء العاملين بالوزارة.

وقدم الدكتور أشرف القدرة مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام محاضرة حول " صياغة الرسالة الاعلامية " تناولت عدة محاور منها صياغة الرسالة وأهدافها، والجمهور المخاطب، كما رد على تساؤلات المشاركين بهذا الخصوص.

وتستمر الدورة لمدة يومين حيث يقدم سلامة معروف مدير المكتب الإعلامي الحكومي محاضرة بعنوان " مهارات التعامل مع وسائل الاعلام " كما سيخصص جانب تدريب عملي للمشاركين مع الاعلامي ا. هاني المغاري.
 

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