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لمناقشة السياسات الإدارية والفنية

المجلس الأعلى للقضـــاء يعقد اجتمـــاعه الدوري التاسع

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:30

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غزة-الرأي 
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الدوري التاسع في مقره العام بقصر العدل في مدينة غزة، وذلك برئاسة المستشار ضياء الدين المدهون وجميع أعضاء المجلس المستشار أنور أبو شرخ والمستشار مسعود الحشاش والمستشار أشرف فارس والمستشار حسن الهسي والنائب العام المستشار محمد النحال ووكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة.


وجاء اجتماع المجلس لمناقشة المحاور المطروحة على جدول أعماله لمتابعة سير العمليات الادارية والفنية والمالي، وغيرها من الخدمات المختلفة للارتقاء بالعمل القضائي.
وأشار المستشار المدهون إلى أن المجلس يحرص بشكل دائم على رسم السياسات التي تخدم الصالح العام وصولًا للعدالة الناجزة التي تحقق السلم والأمان للمواطن الفلسطيني وتعزيز ثقة الجمهور بالقضاء.


وأشاد المجتمعون بالدور الملموس للحكومة في قطاع غزة بدعم المؤسسة القضائية لتحسين بيئة التقاضي، وذلك لتطوير المباني وتخصيص أراضي حديثة لإنشاء مجمعات محاكم في المحافظات والتي تخدم المجتمع الفلسطيني.

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