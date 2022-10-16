افتتاح معرض "زهور وطيور فلسطين 2022" بمدينة غزة

غزة - الرأي

افتتحت سلطة المياه وجودة البيئة، اليوم الأحد "معرض زهور وطيور فلسطين 2022" في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، ضمن فعاليات إحياء يوم البيئة العربي.

وقالت السلطة، إن المعرض سيستمر لمدة 3 أيام وسيفتح أبوابه لاستقبال الزوار من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً.

ويصادف يوم البيئة العربي في الرابع عشر من أكتوبر من كل عام، وقرر مجلس وزراء البيئة العرب خلال أعمال دورته الـ 33 رفع شعار "معاً للتعافي الأخضر" للاحتفال بيوم البيئة العربي لهذا العام.

وإحياءً لهذا اليوم، أعلنت سلطة المياه وجودة البيئة عن تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة البيئية بهدف زيادة مستوى الوعي البيئي بما يضمن الحد من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال تشجيع جميع شرائح المجتمع على زيادة المساحات الخضراء من خلال التشجير كأحد الحلول الفعالة للحد من الغازات الدفيئة ومن الاحتباس الحراري مما يخفف ويحد من الانعكاسات السلبية لظاهرة التغير المناخي.

ومن ضمن هذه الفعاليات إقامة معرض بيئي بعنوان " زهور وطيور فلسطين 2022"، وتنفيذ يوم علمي بالتعاون والشراكة مع كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية تحت مسمى "انعكاسات تغير المناخ على المياه والبيئة"، وذلك بهدف الاستفادة من الدراسات والبحوث والتوصيات التي نتجت عنها وكذلك تجربة الخبراء والباحثين في هذا المجال للاستفادة منها في اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات للحد من النتائج السلبية لظاهرة تغير المناخ على العديد من القطاعات في فلسطين وخاصة في قطاع غزة.

وأكد سلطة المياه وجودة البيئة أن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي فاقمت ولا زالت من الانعكاسات السلبية لظاهرة تغير المناخ والتي تعيق عملية التعافي الأخضر بشكل مطرد، وذلك من خلال ممارساته اللاإنسانية وغير القانونية مثل مصادرة الأراضي الزراعية الخصبة والمحميات الطبيعية بحجة حمايتها ليتم تحويلها فيما بعد إلى مستعمرات إسرائيلية وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار المستمر، والسيطرة على الموارد البيئية ومصادرة الموارد المائية، وبالإضافة إلى شق الطرق الالتفافية وبناء جدار الضم والتوسع الذي تسبب في انقطاع التواصل الجغرافي للأنظمة البيئية مما أدى إلى تدميرها.

وشددت على أن الجهود الوطنية التي تبذلها في فلسطين جزءاً لا يتجزأ من الجهود العربية المشتركة، والتي تعمل على الحد من الأثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال زيادة الوعي البيئي وزيادة المساحات الخضراء من اجل التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تزيد من درجة حرارة الأرض وبالتالي إبطاء عجلة تغير المناخ للدفع نحو التعافي الأخضر.

وأكدت على ضرورة مشاركة جميع شرائح المجتمع الفلسطيني في حماية البيئة الفلسطينية من التلوث من خلال زيادة الوعي البيئي وزيادة المساحات الخضراء والتوجه نحو الأنظمة الصديقة للبيئة بكل تنوعها واختلافها، وبالتالي تخفيض معدلات انبعاث الغازات الدفيئة بهدف الحد من ظاهرة تغير المناخ والتقليل من انعكاساتها المدمرة على المجتمع.

وطالبت السلطة، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف كل ممارساته اللاإنسانية وغير القانونية والمدمرة بحق البيئة الفلسطينية بكل مكوناتها وعناصرها ومقاضاته على كل الجرائم والأضرار التي لحقت بهذه البيئة وعلى راسها الإنسان الفلسطيني.

كما دعت المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار وفتح المعابر لإدخال مواد الاعمار، والمساهمة في تطوير البيئة الفلسطينية من خلال تنفيذ المشاريع التنموية المتعلقة بالمياه والبيئة بكل عناصرها.