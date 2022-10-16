بلدية النصيرات والاوقاف تنفذان مبادره لتنظيف مقبرة المخيم

غزة-الراي

نفذت بلدية النصيرات اليوم الأحد، بالتعاون مع شباب ونشطاء النصيرات ووزارة الأوقاف مبادرة لتنظيف وتهذيب مقبرة النصيرات القديمة "الكلبوش"، بمشاركة مجتمعية من لجان الأحياء والوجهاء والمخاتير وصناع الجمال.



وأوضح مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية النصيرات م. علي الهباش، أن هذه المبادرة تهدف للحفاظ على نظافة المقابر بشكل خاص وتعزيز ثقافة النظافة بشكل عام.



ودعا الهباش الأهالي إلى الاهتمام بنظافة المقابر عند زيارتها، موجها شكره للمبادر أمجد المجدلاوي، ولكافة الفئات المشاركة في المبادرة من (متطوعين، وصناع جمال، ووجهاء ومخاتير وشباب، ونشطاء).

