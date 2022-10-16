وزارة الأسرى تستقبل مجموعة من طلاب مدرسة عدنان العلمي الثانوية للبنين

غزة-الراي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين اليوم مجموعة طلاب من مدرسة عدنان العلمي الثانوية للبنين، منطقة غرب غزة ، وذلك ضمن برنامج اسبوع غرس وتعزيز القيم الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم على مستوى مدارس قطاع غزة.



بدوره، رحب مدير الإعلام أ. إسلام عبدو بالطلاب مشددا على أهمية تعريف الجيل بثقافة الأسر، مشيراً بأنهم صوت الأسرى للتعريف بمعاناتهم للعالم الخارجي، الذي يحاول الاحتلال إسكاته عند الحديث عن انتهاكاته بحق الأسرى في سجون الاحتلال .



وشملت الزيارة اطلاع الطالبات على معرض تراث الحركة الأسيرة، وواقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى.

