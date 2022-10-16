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تعليم غرب غزة تختتم بطولة خماسي كرة القدم

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:31

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غزة-الرأي
اختتمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة بطولة خماسي كرة القدم لمدارس البنين الأساسية والثانوية، بإشراف أ.علاء الجرجاوي مشرف التربية الرياضية، ومتابعة أ.جمال بدوي مشرف النشاط الرياضي والكشفي في المديرية.


وحضر اختتام البطولة أ.حمدي الدلو مدير التربية والتعليم غرب غزة، يرافقه مدير الدائرة الفنية د.جمال الفليت، ورئيس قسم العلاقات العامة والتعاون الدولي أ.تامر النمرة، ومسير قسم الأنشطة أ.محمد كباجة، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من معلمي التربية الرياضي في مدارس المديرية.


وأشاد مدير تربية وتعليم غرب غزة أ.حمدي الدلو بتنفيذ هذه البطولات الرياضية و التي من شأنها تطوير مستويات الفرق الرياضية المدرسية وتحقيق مبدأ المنافسة الشريفة بينهم.


وحصلت مدرسة عدنان العلمي الثانوية الثانوية للبنين على المركز الأول في البطولة، بينما حصلت مدرسة حسن الحرازين الثانوية للبنين الثانوية للبنين على المركز الثاني.


وفي نتائج البطولة للمرحلة الأساسية فقد تصدرت مدرسة أسدود الأساسية للبنين للمركز الأول، بينما حصلت @مدرسة سليمان سلطان الأساسية "أ" على المركز الثاني في البطولة.


و في ختام البطولة قام مدير التربية والوفد المرافق بتوزيع الكؤوس و الميدليات على الفائزين.
 

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