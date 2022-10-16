الزراعة تتفقد معاصر الزيتون في محافظة الوسطى

غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة الارشاد و خدمات المزارعين ولجنة المعاصر جولة مسائية مشتركة أمس السبت ١٥-١٠-٢٠٢٢على معاصر الزيتون في المحافظة الوسطى.



ورافق مهندسو الوزارة كل من مدير عام الادارة العامة للارشاد م. ناصر ديب، و مدير دائرة الإرشاد في المحافظة الوسطى م. اشرف أبو سويرح و رئيس لجنة المعاصر م. شاهر الريفي.



يأتى ذلك بهدف متابعة سير العمل في المعاصر و التزام اصحابها بالشروط الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة لهذا الموسم.



و خلال الجولة تم تقديم الإرشادات الفنية اللازمة لأصحاب المعاصر.



ويوجد في المحافظة الوسطى لوحدها 12معصرة من أصل 40 معصرة موزعة على باقي محافظات القطاع.

