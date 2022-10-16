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الزراعة تتفقد معاصر الزيتون في محافظة الوسطى

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:45

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غزة-الرأي
نفذت الإدارة العامة الارشاد و خدمات المزارعين ولجنة المعاصر جولة مسائية مشتركة أمس السبت ١٥-١٠-٢٠٢٢على معاصر الزيتون في المحافظة الوسطى.


ورافق مهندسو الوزارة كل من مدير عام الادارة العامة للارشاد م. ناصر ديب، و مدير دائرة الإرشاد في المحافظة الوسطى م. اشرف أبو سويرح و رئيس لجنة المعاصر م. شاهر الريفي.


يأتى ذلك بهدف متابعة سير العمل في المعاصر و التزام اصحابها بالشروط الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة لهذا الموسم.


و خلال الجولة تم تقديم الإرشادات الفنية اللازمة لأصحاب المعاصر.


ويوجد في المحافظة الوسطى لوحدها 12معصرة من أصل 40 معصرة موزعة على باقي محافظات القطاع.
 

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