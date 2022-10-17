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ساعة جوجل الجديدة Pixel Watch لا يمكن شحنها بالهاتف

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:42

ساعة جوجل الجديدة Pixel Watch لا يمكن شحنها بالهاتف
ساعة جوجل الجديدة Pixel Watch لا يمكن شحنها بالهاتف

طرحت جوجل ساعتها الذكية الجديدة Pixel Watch مؤخرًا مع قاعدة شحن لاسلكية صغير، لكن علي عكس الساعات الاخري، فإن ساعة Pixel Watch لا يمكن شحنها على أي شيء آخر غير الشاحن المرفق، بحسب تقرير جديد.

وتأتي المعلومات مباشرة من جوجل نفسها، حيث قالت الشركة في بيان لها :"شحن Qi غير مدعوم على ساعة Pixel Watch، قد تكون هناك بعض تكوينات الشحن حيث يبدو أن الشحن اللاسلكي العكسي أو الشحن Qi يعمل".
 
وأضافت:"سيكون هذا خاصًا بالجهاز والشاحن ولا يمكن ضمان توفير شحن ثابت أو ثابت أو قوي، لاحظ أنه في بعض الحالات، قد يتسبب ذلك في تفريغ الجهاز أثناء وجوده على الشاحن، فيما تدعم Pixel Watch الشحن فقط باستخدام شاحن علبة الوارد المتوفر".
 
وعلى ما يبدو، قد تظهر ساعة Pixel Watch أنها تشحن إذا وضعتها على هاتفك أو قاعدة شحن Qi.

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