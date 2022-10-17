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علماء يزيدون محصول الحبوب بواسطة تكنولوجيات النانو

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:50

علماء يزيدون محصول الحبوب بواسطة تكنولوجيات النانو
علماء يزيدون محصول الحبوب بواسطة تكنولوجيات النانو

درس العلماء الروس مدى تأثير مواد الألمنيوم النانوية على الذُرة وتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأن المواد النانوية تؤثر على نمو وجودة الذرة.

فقد أثبت العلماء من الجامعة الفيدرالية الجنوبية في روستوف الروسية أن المواد النانوية تؤثر على نمو الذرة جودتها. كما درس موظفو أكاديمية البيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية تأثير هذه المواد على الحبوب ليس من ناحية زيادة الغلة فحسب بل ومن ناحية ضمان سلامة المنتجات.

وحسب العلماء في الجامعة الفيدرالية الجنوبية يمكن تحفيز إنتاج الذرة عن طريق إدخال مواد نانوية قائمة على الألومنيوم.

مع ذلك فإن، فيشنو دي راجبوت، الباحث الرائد في  الجامعة أوضح من ناحية أخرى أن الاستخدام الواسع النطاق للمواد النانوية يثير مخاوف بشأن صحة الإنسان، وخاصة بشأن تراكم هذه الجزيئات في الأجزاء الصالحة للأكل من المحاصيل الزراعية.

وقد أجري البحث في هذا المجال من قبل موظفي أكاديمية البيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية.

ودرس العلماء تأثيرات أنواع مختلفة من الألومنيوم على الذرة المزروعة في البيئات الزراعية المائية وفي التربة،  وذلك باستخدام أنواع مختلفة من الألومنيوم.

واتضح أن تأثير الألومنيوم يتوقف على نوعية البيئة. وعلى سبيل المثال، فإن الذرة المزروعة بالتربة المائية تتأثر أكثر مقارنة بالذرة المزروعة في بيئة التربة. كما اتضح أن الألومنيوم A1203 هو الأقل سمّية بين الأنواع الأخرى من الألومنيوم.

وقالت رئيسة قسم علوم التربة وتقييم موارد الأراضي  في الجامعة الجنوبية، تاتيانا مينكينا، إن مثل هذه الدراسة مفيدة لفهم أفضل لتفاعلات الألومنيوم وستكون مهمة لاتخاذ المزيد من التدابير لحماية محصول الذرة.

وأشارت إلى استحالة تجاهل استخدام التكنولوجيات النانو في الزراعة. وقالت إن ذلك يسمح بزيادة الإنتاج وتوفير المواد الغذائية للعدد المتنامي من السكان.

 المصدر: تاس

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